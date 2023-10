La Turchia ne fa cinque all’Under 21

La Turchia sazia la sua fame di punti – era a zero prima della gara contro i titani – imponendo alla Nazionale Under 21 di San Marino un 5-0 che si matura soprattutto nell’ultima parte di gara. A Istanbul ci sono ben cinque novità nell’undici titolare del commissario tecnico Matteo Cecchetti rispetto alla gara di un mese prima in casa dell’Irlanda. Tra i confermati c’è Giocondi che scala in difesa, mentre in attacco c’è Zannoni ad affiancare D’Addario, alla prima da titolare in Under 21. Cinque minuti e la Turchia è già avanti con Destan che poi si ripete a un soffio dall’intervallo. Poi nella ripresa la Nazionale di casa chiude il conto nell’ultima parte del match con la tripletta micidiale di Yardimci. L’Under 21 dovrà rimettersi in piedi in fretta per completare il suo 2023 di qualificazioni europee in casa, fra poco più di un mese, con l’Italia.