La Ventil System adesso ci crede San Marino scende dal ‘carro’

È un colpo che può valere la stagione, un blitz fondamentale in ottica salvezza. La Ventil System San Giovanni passa a Loreto in un match senza domani e si rimette così in carreggiata in questo girone E di volley B maschile che ha celebrato la terzultima giornata (0-3; 22, 15, 21 i parziali). I marignanesi sfruttano al meglio il servizio, creando più di un problema ai rivali. Morichelli, efficace sia in attacco che a muro, è l’indiscusso mvp: per lui 25 punti a referto, non pochi in tre soli set. In doppia cifra pure Uguccioni (11), nei paraggi Conci (8). In classifica il gruppo di Alessandro Della Balda ha agganciato a quota 24 proprio il Loreto al quintultimo posto, mentre il Modugno è appena più su (26). Sabato servirà un altro ‘pieno’ nel confronto casalingo con Ancona, formazione già salva che non rischia nulla e non può neppure ambire ai playoff. Se in Valconca si respira ottimismo, sul Titano la retrocessione è diventata una realtà per la PromoPharma, che perde al tie-break il derby di Ravenna (3-2 per i bizantini; 28-26, 18-25, 25-22, 20-25, 15-10) e abbandona le ultime speranze di salvezza. "C’è sconforto quando si retrocede, è normale sia così, ma abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare – è sereno coach Stefano Mascetti –. Il vero rimpianto è non aver giocato un campionato con tutti gli effettivi sempre a disposizione. Mi auguro proprio che l’ultima partita in casa sia più un’occasione di festa, che un momento triste". A Ravenna ci sono stati 26 punti di Benvenuti e 24 di Kiva. I Titani scendono di categoria dopo quattro anni. In B2 femminile, girone G, vittoria esterna e sorpasso per la Lasersoft Riccione, che sbanca Prato (1-3; 12-25, 26-24, 14-25, 28-30 lo score) e si ritrova terza, in orbita playoff. Da Godenzoni (15 pt) e Tallevi (23) i due ultimi, decisivi attacchi in un quarto set ad alto livello emotivo. A Rimini, infine, la già retrocessa Athena Projet System batte Fano (3-2; 20-25, 25-20, 23-25, 25-23, 15-11).