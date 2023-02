La Virtus Romagna torna in scena al Flaminio (inizio alle 16) per affrontare la capolista Foligno, per l’Academy il derby con la Polisportiva 1980.

Futsal A2 femminile. Girone A (17ª giornata): Santu Predu-Corticella, Infinity-Cagliari, Milano-Bagnolo, Hurricane-L84, Mediterranea-Pero, San Marino Academy-Polisportiva 1980. A riposo il Jasnagora. Classifica: Pero 36; L84 34; Mediterranea 32; Jasnagora 28; Infinity 27; Polisportiva 1980 24; San Marino Academy 23; Milano 16; Hurricane, Corticella 14; Cagliari, Bagnolo 7; Santu Predu 6.

Girone C. Virtus Romagna-Atletico Foligno, Progetto Sarno-Sidicina Cremisi, Pucetta-Lux Chieti, Santa Maria Apparente-Salernitana, Napoli-Atletico Chiaravalle, Futsal prandone-Spartak Caserta. A riposo il Futsal Perugia. Classifica: Atletico Foligno 37; Atletico Chiaravalle 33; Napoli 31; Futsal Perugia 29; Pucetta 27; Futsal Prandone 25; Virtus Romagna 22; Santa Maria Apparente, Spartak Caserta 17; Salernitana 15; Progetto Sarno 7; Sidicina Cremisi -1.