La Virtus dopo tre pareggi ne rifila sette al Santa Maria

La Virtus Romagna, dopo tre pareggi consecutivi, torna alla vittoria e lo fa alla grande, superando in trasferta 7-0 il Santa Maria Apparente. Una vittoria che alza il morale, porta entusiasmo e avvicina a due punti di distanza le virtussine dalla prima posizione utile per un posto playoff. Tre punti che arrivano inoltre al termine di una partita che ha visto le virtussine concretizzare tante delle occasioni create: un ottimo segnale per il futuro e per il proseguo del campionato.

Futsal A2 Girone C (15ª giornata): Perugia-Atletico Chiaravalle 3-6, Progetto Sarno-Lux Chieti 2-5, Pucetta-Salernitana 6-1, Santa Maria Apparente-Virtus Romagna 0-7, Napoli-Spartak Caserta 2-2, Futsal Prandone-Atletico Foligno 2-3. A riposo il Sidicina Cremisi.

Classifica: Atletico Foligno 34; Atletico Chiaravalle 30; Napoli 28; Perugia 26; Pucetta 24; Virtus Romagna, Futsal Prandone 22; Santa Maria Apparente, Spartak Caserta 17; Salernitana 15; Lux Chieti 12; Progetto Sarno 7; Sidicina Cremisi -1.