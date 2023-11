La Virtus ne fa nove e scala la classifica

Quattro gol di Comandini, due a testa per Berti e Lombardelli. Ma anche Giudice ci ha voluto mettere la firma. Nove volte a bersaglio la Virtus Romagna per avere la meglio sul Villaguardia (9-2). Lontano da casa le biancorosse danno il meglio di sé e si arrampicano in classifica fino al quinto posto, in condominio con le sarde dello Jasnagora. E alle spalle di quel gruppo di big che comanda il girone A. Il cammino è soltanto iniziato per la squadra di mister Spada.

Futsal B femminile. Girone A (6ª giornata): Bagnolo-Jasnagora 3-7, Hurricane-L84 Torino 1-7, Infinity-Pero 2-2, Polisportiva 1980-Athena Sassari 3-8, Villaguardia-Virtus Romagna 2-9. A riposo il Mediterranea.

Classifica: Athena Sassari 16; Mediterranea 15; Pero 13, L84 Torino 12; Virtus Romagna, Jasnagora 9; Polisportiva 1980, Infinity 5; Hurricane, Villaguardia 1; Bagnolo 0.