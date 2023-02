La Virtus riparte da un big match

RIMINI

Sono rimaste a guardare le avversarie le ragazze della Virtus Romagna che lo scorso fine settimana hanno osservato il proprio turno di riposo, come stabilito dal calendario. Le biancorosse della coach Alessandra Imbriani (foto) torneranno in campo domenica per affrontare la capolista Atletico Foligno davanti al pubblico di casa.

Futsal A2 Girone C (16ª giornata): Spartak Caserta-Pucetta 1-2, Atletico Foligno-Santa Maria Apparente 5-0, Atletico Chiaravalle-Progetto Sarno 7-1, Lux Chieti-Napoli 3-6, Salernitana-Futsal Prandone 0-3, Sidicina Cremisi-Futsal Perugia 2-5. E’ rimasta a riposo la Virtus Romagna.

Classifica: Atletico Foligno 37; Atletico Chiaravalle 33; Napoli 31; Futsal Perugia 29; Pucetta 27; Futsal Prandone 25; Virtus Romagna 22; Santa Maria Apparente, Spartak Caserta 17; Salernitana 15; Progetto Sarno 7; Sidicina Cremisi -1.