La Virtus Romagna chiude con una sconfitta una stagione opaca

Ha chiuso la stagione con una sconfitta di misura la Virtus Romagna caduta sul campo del Pucetta. Un ko che non ha alcun valore per le biancorosse, già escluse dai giochi playoff. La squadra di Alessandra Imbriani, così, termina la stagione al sesto posto in classifica con 38 punti conquistati. Stagione in chiaroscuro per le romagnole che hanno viaggiato troppo tra alti e bassi per volare tra le big.

Futsal A2 femminile. Girone C (26ª giornata): Futsal Prandone-Santa Maria Apparente 3-2, Sidicina Cremisi-Lux Chieti 2-7, Progetto Sarno-Salernitana 3-4, Pucetta-Virtus Romagna 1-0, Napoli-Atletico Foligno 7-4. A riposo Atletico Chiaravalle e Futsal Perugia.

Classifica: Napoli, Atletico Foligno 49; Pucetta 45; Futsal Perugia 44; Atletico Chiaravalle 43; Virtus Romagna 38; Futsal Prandone 32; Santa Maria Apparente 27; Salernitana 24; Lux Chieti 17; Progetto Sarno 7; Sidicina Cremisi 2.