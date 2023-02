Starà a osservare le avversarie oggi la Virtus Romagna. Le biancorosse riminesi, infatti, sono a riposo forzato. Lo impone il calendario che, a turno, obbliga a una giornata di stop tutte le squadre del girone C. Occasione per ricaricare le batterie, dopo la convincente vittoria ottenuta dalle romagnole lo scorso turno con il Santa Maria Apparente. Sette gol realizzati, in quell’occasione. Già alla prossima battaglia prevista la prossima settimana, questa volta in casa l’avversario sarà tosto, il Foligno primo della classe.

Futsal A2 femminile Girone A (16ª giornata): Spartak Caserta-Pucetta, Atletico Foligno-Santa Maria Apparente, Atletico Chiaravalle-Progetto Sarno, Lux Chieti-Napoli, Salernitana-Futsal Prandone, Sicina Cremisi-Perugia. A riposo la Virtus Romagna. Classifica: Atletico Foligno 34; Atletico Chiaravalle 30; Napoli 28; Perugia 26; Pucetta 24; Virtus Romagna, Futsal Prandone 22; Santa Maria Apparente, Spartak Caserta 17; Salernitana

15; Lux Chieti 12; Progetto Sarno 7; Sidicina Cremisi -1.