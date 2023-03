La Virtus Romagna va al tappeto e i playoff si allontanano

La Virtus Romagna perde di misura per 4-3 il big match della 23esima giornata contro Perugia, finendo così per essere distante 5 punti dalla zona playoff a quattro giornate dalla fine della regular season. Qualche errore di troppo viene pagato a caro prezzo dalle romagnole che entrano in campo con grande spirito agonistico, determinazione e voglia di vincere. Non bastano alle biancorosse le reti realizzate da Carta e Falcioni (doppietta per lei).

Futsal A2. Girone C (23ª giornata): Atletico Foligno-Sidicina Cremisi 15-0, Virtus Romagna-Futsal Perugia 3-4, Salernitana-Atletico Chiaravalle 1-5, Santa Maria Apparente-Progetto Sarno 7-1, Futsal Prandone-Napoli 3-4. A riposo Lux Chieti e Pucetta.

Classifica: Atletico Foligno 46; Napoli, Atletico Chiaravalle 42; Futsal Perugia 41; Pucetta 39; Virtus Romagna 34; Futsal Prandone 29; Santa Maria Apparente 24; Salernitana 15; Lux Chieti 13; Progetto Sarno 7; Sidicina Cremisi 3.