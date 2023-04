La Virtus si rimette in moto in casa del Progetto Sarno

Match lontanissimo da casa oggi (calcio d’inizio alle 16) per la Virtus Romagna sul campo del Progetto Sarno. La quinta trasferta della stagione in Campania per le romagnole, che ormai conoscono bene i rischi e le difficoltà di affrontare partite del genere al termine di così tante ore di viaggio. Un match, soprattutto, che arriva al termine di una pausa che il campionato ha rispettato che è durata quasi tre settimane, visto che non si gioca dal 26 marzo, data nella quale la Virtus ha perso di misura in casa contro il Perugia.

Futsal A2 femminile. Girone C (24ª giornata): Futsal Perugia-Atletico Foligno, Progetto Sarno-Virtus Romagna, Pucetta-Futsal Prandone, Napoli-Santa Maria Apparente, Sidicina Cremisi-Salernitana. A riposo Lux Chieti e Atletico Chiaravalle.

Classifica: Atletico Foligno 46; Napoli, Atletico Chiaravalle 42; Futsal Perugia 41; Pucetta 39; Virtus Romagna 34; Futsal Prandone 29; Santa Maria Apparente 24; Salernitana 15; Lux Chieti 13; Progetto Sarno 7; Sidicina Cremisi 3.