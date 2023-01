La Virtus torna al Flaminio per affrontare il Pucetta

Ultima giornata del girone di andata per la Virtus Romagna oggi, alle 16 sul parquet del Flaminio dove arriva il Pucetta. Primo appuntamento del nuovo anno che coincide con l’ultima giornata del girone per le virtussine, che vogliono provare a chiudere questa prima parte di stagione con una vittoria. L’avversaria, però, è di quelle toste: in buona salute che ha iniziato l’anno con una vittoria casalinga sul Santa Maria Apparente. Le romagnole, invece, arrivano a questo delicato match dopo il 2-2 ottenuto sul campo del Napoli.

Futsal A2 femminile Girone C (13ª giornata): Foligno-Napoli, Virtus Romagna-Pucetta, Lux Chieti-Sidicina Cremisi, Salernitana-Progetto Sarno, Santa Maria Apparente-Futsal Prandone, Spartak Caserta-Perugia. Riposa l’Atletico Chiaravalle.

Classifica: Atletico Foligno 30; Atletico Chiaravalle 24; Napoli, Perugia 23; Futsal Prandone 18; Pucetta, Virtus Romagna, Santa Maria Apparente 17; Salernitana 14; Spartak Caserta 13; Lux Chieti 6; Progetto Sarno 3; Sidicina Cremisi 0.