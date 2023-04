La Vis esonera Brevi

Tre punti nelle ultime sei partite e la Vis Pesaro ha deciso di cambiare ancora una volta allenatore. E’ durata appena quattro mesi l’avventura di Oscar Brevi sulla panchina dei marchigiani. A costare cara al tecnico ex Rimini è stata la sconfitta di sabato scorso contro il Gubbio, successiva a quella precedente con la Virtus Entella. Ma nell’ultimo periodo la Vis di certo non se l’è passata bene e ora, a sei punti dal Montevarchi ultimo della classe, il club marchigiano ha deciso di cambiare per la seconda volta in questa stagione, dopo l’esonero di mister Sassarini dei primi giorni di dicembre. Nella speranza di poter ancora arrivare a una salvezza senza dover passare per i playout. Al posto di Brevi sulla panchina dei marchigiani da oggi siederà il torinese Simone Banchieri, ex Novara e Pro Sesto. Oggi dirigerà il suo primo allenamento in vista della gara di giovedì contro l’Imolese.