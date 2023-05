La vittoria più amara San Giovanni va in C con mille rimpianti

La vittoria più amara, di quelle che lasciano solo rimpianti per quello che poteva essere e non è stato. La Ventil System San Giovanni batte il Nova Volley Loreto 3-2 (25-23, 23-25, 17-25, 25-12, 15-12 i parziali in Valconca) nella seconda e ultima sfida dei playout salvezza di volley B maschile. Avendo perso 3-1 nelle Marche in gara1, i marignanesi dovevano imporsi 3-0 oppure 3-1 per rinviare così il verdetto al ‘Golden Set’, ma dopo aver smarrito la seconda frazione, complici anche un paio di decisioni arbitrali che non piacevano affatto ai padroni di casa, la Ventil System inciampava anche nel terzo set e a quel punto la retrocessione in C di Morichelli (in foto) e soci era scolpita. Dopo si continuava a giocare, ma tutto ormai era scritto, definito. "Purtroppo è andata così – sospira coach Alessandro Della Balda –. Aver perso il secondo set ci ha innervosito, a quel punto l’atteggiamento non era più quello giusto. Poi c’è mancato davvero tanto Uguccioni, che aveva rimediato una giornata di squalifica: un ‘martello’ per noi molto importante. Guardandoci indietro – prosegue il tecnico di San Giovanni – ne abbiamo tante di occasioni non sfruttate, ci è mancato il classico soldo per fare una lira". Il tabellino Ventil System: Franco 12, Mancinelli 13, Scrollavezza 2, Morichelli 24, Conci 3, Sanchi 1, Peroni 2, Ercoles, Cafaro, Gabellini 5, Ferro, Ferraro (libero), La Rocca (libero 2), Maffi ne. All.: Della Balda. Note: battute vincenti 4, battute sbagliate 18, muri 7, errori 38.