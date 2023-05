L’Academy ad Acquaviva cerca i punti della tranquillità

Le biancazzurre della San Marino Academy questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15) tornano ad Acquaviva per affrontare il Trento penultimo della classe. Un match che, in caso di risultato positivo, potrebbe consegnare alle titane una salvezza anticipata permettendo loro, poi, di chiudere la stagione con maggiore serenità. L’Academy è reduce dalla battuta d’arresto di misura contro il Napoli secondo della classe e ancora in corsa per la promozione diretta in serie A.

Serie B femminile (27ª giornata): Ternana-Genoa, Arezzo-Cittadella, Brescia-Apulia Trani, Hellas Verona-Tavagnacco, Lazio-Napoli, Ravenna-Chievo, San Marino Academy-Trento, Sassari Torres-Cesena.

Classifica: Lazio 66; Napoli 64; Cittadella 63; Ternana 55; Hellas Verona 48; Chievo 44; Cesena 43; Brescia 34; San Marino Academy, Arezzo, Ravenna 29; Genoa 25; Sassari Torres 23; Tavagnacco 19; Trento 14; Apulia Trani 7.