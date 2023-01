L’Academy cede alla Samp e saluta la Coppa Italia

La Sampdoria impone la legge della serie A e per la San Marino Academy l’avventura in Coppa Italia termina ai gironi (3-0 sul Titano). Le biancazzurre avevano a disposizione due risultati su tre per accedere ai quarti di finale, ma la Samp scende in campo determinata, sbloccando l’incontro a ridosso della mezz’ora di gioco e poi sigillando il successo nella ripresa. La Samp impiega un po’ a prendere le misure dell’Academy. Il primo tentativo è infatti delle titane, che ci provano direttamente da piazzato col mancino sempre insidioso di Bolognini: la palla sorvola il montante di poco. Un minuto dopo, è Barbieri a caricare un destro dal limite che risulta povero di angolo: Fabiano può bloccare. La Sampdoria costruisce due mezze occasioni con Oliviero (destro ampiamente fuori bersaglio) e Seghir (controllo in area e dribbling su Olivieri, prima di trascinarsi il pallone oltre la linea di fondo), prima di impegnare severamente Olivieri con la rovesciata di Tarenzi: monumentale il volo della 17 locale sul tiro ravvicinato del capitano blucerchiato, con la sfera che, dopo la paratissima, si stampa sul palo prima di venire allontanata dalla difesa. La Samp prova allora a metterla sul piano fisico, ottenendo i risultati sperati al 27’. Seghir batte la punizione dalla tre quarti, Olivieri ci mette due volte i pugni ma non riesce ad allontanare; sul campanile che scaturisce dal secondo tocco, la più determinata ad avventarsi sulla sfera è Pisani, che di testa prende il tempo alla diretta marcatrice e direziona nella porta rimasta sguarnita. Nella ripresa ci sono due novità in casa Samp, una delle quali in porta: dentro Odden per Fabiani, mentre in difesa Antonio Cincotta regala l’esordio in prima squadra alla giovanissima Marenco. Le liguri partono col piede pigiato sull’acceleratore. Sull’altro fronte, si rivede l’Academy con un destro di Bertolotti dalla lunga distanza: il tiro è centrale e per Odden non ci sono particolari problemi. Ma la Samp non dorme. Al 65’ serve anche un pizzico di buona sorte, alla San Marino Academy, per rimanere aggrappata alla partita. Clamorosa la palla gol che Seghir si divora. Cosa che non fa qualche minuto dopo andando a bersaglio. Al tris nei minuti successivi ci pensa Re.