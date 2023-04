L’Academy frena contro il Tavagnacco

La San Marino Academy cercava un ritorno alla vittoria che blindasse (benché non ancora aritmeticamente) la salvezza, cancellasse Cesena, offrisse maggiore serenità in vista della trasferta di Napoli e, in generale, dell’ultimo segmento di stagione. Invece il Tavagnacco al San Marino Stadium impatta il vantaggio biancoazzurro firmato Barbieri e costringe le ragazze di Domenichetti ad un’altra domenica di umori grigi (1-1). Quando mancano cinque gare al termine del campionato. San Marino Academy: Olivieri; Micciarelli, Larenza, Zito, Ladu; Brambilla, Bolognini (46’ Bertolotti); Menin, Barbieri, Marengoni (57’ Papaleo), Tamburini (46’ Baldini). A disposizione: Montanari, Marenco, Amaduzzi, Fancellu, Gallina, Accornero. Allenatore: Giulia Domenichetti.

Serie B (25ª giornata): Genoa-Napoli 2-5, Ravenna-Sassari Torres 1-3, Arezzo-Trento 2-0, Brescia-Cittadella 0-3, Hellas Verona-Cesena 2-0, San Marino Academy-Tavagnacco 1-1, Ternana-Apulia Trani 7-1, Lazio-Chievo 3-1.

Classifica: Lazio 63; Napoli 61; Cittadella 60; Ternana 52; Hellas Verona 45; Chievo 44; Cesena 40; Brescia 34; San Marino Academy, Ravenna 29; Arezzo 26; Genoa 25; Sassari Torres 20; Tavagnacco 19; Trento 14; Apulia Trani 7.