L’Academy in Coppa riparte con la Samp

Quattro mesi dopo la vittoria sul Ravenna, si torna a parlare di Coppa Italia. La San Marino Academy questo pomeriggio (inizio alle 14.30) si giocherà le proprie chance di passaggio ai quarti di finale sfidando la Sampdoria ad Acquaviva. Quello contro le blucerchiate sarà una sorta di spareggio: entrambe le formazioni hanno in cascina tre punti e una differenza reti generale pari a +1. La San Marino Academy, però, ha segnato due reti in più al Ravenna (4-3 contro il 2-1 della Samp). Di conseguenza, oggi potrebbe trarre massimo beneficio anche da un pareggio. Pensieri che però non sfiorano le titane, concentrate più che altro a far mostra delle proprie qualità contro una blasonata formazione di serie A come quella genovese. "Sappiamo che ci aspetta una partita difficile – dice Rossella Larenza – perché la Samp è una squadra sulla carta ben più forte di noi. Tuttavia è proprio questo il bello: mettersi alla prova contro un avversario di grande livello e di categoria superiore".