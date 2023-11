L’Academy inciampa sul Lumezzane e resta penultima

Si ferma davanti al pubblico amico la Primavera 4 della San Marino Academy contro il Lumezzane (2-0). I bresciani colpiscono una volta per frazione di gioco, sbloccando il punteggio con Senatore al 13’. Per i ragazzi di Ugulini, la rete del raddoppio arriva al 75’. San Marino Academy: Casadei, Zafferani, Valli Casadei, Biondi (67’ Ricci), M. Ciacci, Medri, Caverzan (85’ Renzi), Vernazzaro, Moretti (67’ Muratori), Cervellini (74’ Riccardi), Celli (67’ Giacopetti). A disp.: Chiarabini, F. Ciacci, Riccardi, Gasperoni, Righi, E. Della Balda. All.: Cancelli.

Primavera 4. Girone A (6ª giornata): Giana Erminio-Arezzo 2-2, Novara-Virtus Verona 2-1, Pontedera-Legnago 0-2, San Marino a"cademy-Lumezzane 0-2, Sestri Levante-Torres 1-3, Trento-Mantova 1-2.

Classifica: Mantova 15; Virtus Verona, Torres, Novara, Lumezzane 11; Trento, Pontedera 7; Sestri Levante 6; Legnago 5; Giana Erminio, San Marino Academy 4; Arezzo 3.