L’Academy inizia il 2023 contro il Chievo

La Coppa Italia è ormai in archivio. Ora è tempo di riprendere il cammino in campionato per la San Marino Academy (inizio alle 14.30). Oggi arriva ad Acquaviva il Chievo, protagonista sin qui di una stagione molto positiva, impreziosita dal passaggio del turno in Coppa Italia grazie alla vittoria centrata sabato scorso ai danni del Sassuolo. "Sappiamo che la partita sarà molto importante – dice Giulia Baldini – Abbiamo lavorato tanto in settimana per prepararla. Il periodo di sosta ci aveva tolto un po’ di brillantezza, perciò è stato fondamentale il lavoro che abbiamo svolto nell’ultimissimo periodo".

Ultimissimo periodo che ha ospitato anche la gara di coppa contro la Sampdoria, affrontata dalle titane in maniera differente da quella voluta, come ammette anche la 7 biancoazzurra: "Non è stata una delle nostre partite migliori, anzi. Non l’abbiamo giocata come volevamo. Però sappiamo che abbiamo le qualità per fare meglio".

Serie B femminile (13ª giornata): Arezzo-Napoli, Brescia-Tavagnacco, Hellas Verona-Genoa, Lazio-Cesena, Ravenna-Trento, San Marino Academy-Chievo, Sassari Torres-Trani Apulia, Ternana-Cittadella.

Classifica: Lazio 29; Napoli 27; Ternana, Cesena 26; Cittadella 25; Chievo 23; Brescia, San Marino Academy 18; Hellas Verona 16; Ravenna 14; Arezzo 12; Tavagnacco 11; Sassari Torres 9; Genoa, Trento 8; Apulia Trani 0.