L’Academy non bada a spese nel recupero col Corticella

Ne fanno dieci per stare sul sicuro le ragazze della San Marino Academy. Ne avevano già realizzati quattro al Corticella quando, settimane fa, il match era stato rinviato a causa di un guasto all’impianto di illuminazione. Nei giorni scorsi è andato in scena il recupero della 19esima giornata sul Titano e le biancazzurre si sono prese tutto quello che avevano già iniziato a mettersi in tasca lo scorso 26 febbraio. Come detto, i primi quattro gol arrivano da lontano: l’autorete di Ferro, come le stoccate di Vajente, Dominici e Lanzarotti infatti sono rimaste in naftalina per quasi un mese e mezzo. Oggi, fanno parte del tabellino che annoverano anche le doppiette di Giudice e Taioli, come l’acuto di Comandini e la seconda rete – a distanza di 39 giorni dalla prima – di Irene Dominici. La San Marino Academy si regala una vittoria inequivocabile, inviando un segnale concreto all’Infinity Futsal – prossima avversaria con la quale le titane (attualmente a -3 dalle venete) si giocheranno l’ultimo posto nel playoff promozione. Un vero faccia a faccia, quindi, per giocarsi un posto ai piani alti della classifica osservando il duello per la vetta della classifica con il Pero nettamente in vantaggio su tutti.

San Marino Academy: Pepe, Comandini, Vajente, Taioli, Giudice. A disposizione: Giorgi, Lanzarotti, Giardina, Dominici, Villagra. Allenatore: Matteo Selva.

Corticella: Ferro, Fina, Ricci, Paolucci, Alemanno. A disposizione: Di Marzio, Fiorenza. Allenatore: Luca Bassi.

Arbitro 1: Francesco Salmoiraghi di Bologna. Arbitro 2: Francesco Moschella. Cronometrista: Giorgio Piracini.

Reti: 1’54” aut. Ferro, 10’04” Vajente, 11’02” Dominici, 12’36” Lanzarotti, 24’08”, 25’28” Giudice, 24’24”, 35’37” Taioli, 30’27” Dominici, 37’35” Comandini.

Ammoniti: Fiorenza, Alemanno.

La classifica aggiornata: Pero 50; L84 45; Mediterranea, Jasnagora 44; Infinity 37; San Marino Academy 34; Polisportiva 1980 29; Hurricane 22; Corticella, Bagnolo 20; Cus Milano 19; Cus Cagliari 13; Santu Predu 9.

Il prossimo turno: Santu Predu-Hurricane, Jasnagora-Pero, Bagnolo-Polisportiva 1980, Cus Cagliari-L84; Cus Milano-Mediterranea, Infinity-San Marino Academy. Osserverà un turno di riposo il Corticella.