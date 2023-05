L’Academy ora sogna Ai playoff per la serie A

Ci crede la San Marino Academy. Le biancazzurre hanno chiuso con un risultato positivo la propria regular season e nei giorni scorsi hanno avuto la conferma dell’avversario cui contendere l’accesso al secondo turno dei playoff promozione. Si tratta del Mediterranea, che non ha tradito le aspettative imponendosi nel derby sardo col il Santu Predu – retrocessa al campionato Regionale al pari del Cus Cagliari. Con il punto conquistato in casa del Futsal Huricane (1-1, a segno Giudice per le titane poi raggiunte nel finale) la San Marino Academy termina così al quinto posto con 41 punti in 24 partite. Sufficienti, come anticipato, a disputare i playoff. Sempre con fattore campo a sfavore nei primi due turni, considerato che le biancazzurre entrano in tabellone con la peggiore classifica delle elette. Se dovesse arrivare la vittoria in Sardegna nel fine settimana (in caso di pareggio al termine dei quaranta minuti effettivi si procederebbe con i tempi supplementari, ma senza lotteria dei rigori), la San Marino Academy incrocerebbe la vincente di Jasnagora-L84 da affrontare sempre in trasferta. È questa solo la punta dell’iceberg per quel che riguarda la post season con vista sulla serie A, che prevede successivamente un terzo turno (andata e ritorno) e Final four con semifinali e finale promozione. Un lungo percorso, ma sul Titano ora nessuno vieta di poter sognare.

Futsal A2 femminile. Girone A (26ª giornata): Bagnolo-Corticella 5-4, Cus Milano-Polisportiva 1980 6-5, Hurricane-San Marino Academy 1-1, Infinity-Pero 1-2, Jasnagora-L85 3-2, Santu Predu-Mediterranea 1-5. Ha osservato il proprio turno di riposo il Cus Cagliari.

Classifica: Pero 59; Mediterranea 51; Jasnagora 50; L84 48; San Marino Academy 41; Infinity 37; Polisportiva 1980 29; Bagnolo 26; Hurricane, Cus Milano, Corticella 23; Cus Cagliari 15; Santu Predu 11.