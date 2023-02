L’Academy rimonta 2 gol poi si inchina alla Ternana

L’ultima del girone di andata non porta in dote un risultato utile. La San Marino Academy mette sul campo tutta la voglia di riscattare la prova di Genova, e a tratti la missione riesce. La Ternana, però, sfrutta tutte le proprie qualità di squadra d’alta classifica per riemergere dopo la rimonta delle padrone di casa – da 0-2 a 2-2 – e, alla fine, grazie all’ex Fusar Poli e a Massimino, centra tre punti che le consentono di continuare a correre forte lassù, ai piani nobili della classifica, condannando al contempo l’Academy al quarto ko in questo primo spaccato di 2023. La vittoria del Napoli all’ora di pranzo rendeva ancor più necessari i tre punti alla formazione umbra, intenzionata a dar seguito alla netta vittoria centrata col Brescia per rimanere aggrappata al treno delle migliori. All’Academy non è bastato il gol di Menin e l’autorete di Lombardo per non restare a secco.

Serie B (15ª giornata): Hellas Verona-Ravenna 1-1, Napoli-Tavagnacco 6-0, Apulia Trani-Genoa 1-4, Arezzo-Lazio 1-3, Cesena-Chievo 0-1, San Marino Academy-Ternana 2-4, Brescia-Trento 1-0, Sassari Torres-Cittadella 1-1.

Classifica: Lazio 35; Napoli 33; Ternana, Chievo, Cittadella 32; Cesena 29; Brescia 24; Hellas Verona 23; Ravenna 19; San Marino Academy 18; Genoa 14; Arezzo 13; Sassari, Tavagnacco 11; Trento 8.