L’Academy ritrova Mariotti

Michela Mariotti ha detto di nuovo sì al calcio dopo tre anni di assenza. L’ultima volta fu nella stagione 2019-2020, quella in cui la San Marino Academy centrò la storica promozione in serie A. Allora Michela si divideva fra Primavera e prima squadra, dopo aver praticato tutta la trafila dal settore di base in su. Poi un arrivederci dettato da motivi personali, prima del ritorno reso possibile questa estate dall’interessamento, e anche dalle insistenze, del direttore sportivo Angelo Novelli. "Era da tempo che Angelo premeva perché ritornassi a giocare – racconta la centrocampista sammarinese classe 2000 – Io mi sono presa del tempo per riflettere, ma questa estate ho deciso di fare il passo. E sono molto felice di averlo fatto. Per me è un ritorno a casa. Ho delle aspettative molto alte, ma per prima cosa sto lavorando per riprendere il ritmo. È normale, dopo un periodo di inattività. Voglio fare un bel percorso assieme a questo meraviglioso gruppo".