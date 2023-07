L’Academy si tiene stretti Bonesso e Mastini

Ci sono soprattutto conferme in casa San Marino Academy fra i quadri tecnici delle formazioni che nella stagione 2023-24 parteciperanno ai campionati giovanili professionistici. Iniziando dai più giovani, Fabrizio Mastini e Dario Vanni restano alla guida, rispettivamente, degli Under 13 e degli Under 14 professionisti. Poco sopra, ecco le uniche due novità: Matteo Magnani rileva Enrico Belluzzi al timone della formazione degli Under 15 nazionali, mentre Andrea Vangelista, già vice allenatore della squadra Primavera, subentra proprio a Magnani relativamente agli Under 16 nazionali.

Salendo di età, Loris Bonesso (foto) resta saldamente alla guida degli Under 17 nazionali; lo stesso vale per Nicola Cancelli in Primavera 4. La società coglie l’occasione "per salutare ed augurare ogni fortuna professionale ad Enrico Belluzzi – scrivono dalla Federcalcio del Titano – importante punto di riferimento per il settore giovanile biancoazzurro nelle passate quattro stagioni, durante le quali ha guidato con mirabile impegno e dedizione le formazioni degli Under 14 professionisti e degli Under 15 nazionali, oltre a ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale sammarinese Under 15". Ora non resta che continuare a godersi le vacanze estive, prima di ricominciare a sudare sul campo.