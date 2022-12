L’Academy sogna un 2023 nei quartieri nobili della classifica

Diciotto punti messi insieme in dodici gare e settima posizione in classifica. Questo il bottino con il quale hanno chiuso il 2022 le ragazze della San Marino Academy nell’anno in cui la squadra femminile del Titano ha sposato un deciso progetto di rinascita della rosa. Puntanto su tante calciatrici giovani. Cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte da mettere nel conto in quella che è stata una prima parte di campionato un po’ in altalena dal punto di vista dei risultati. Chiudendo in crescendo, però. E questo non può che essere di buon auspicio pensando al 2023. Le ragazze della Repubblica, infatti, hanno salutato il 2022 sul campo con la vittoria in casa del Trento. Un successo che ha permesso alle titane di andare a riposo, durante la sosta natalizia, con un buon carico di pensieri positivi. Poi ora ci si tornerà ad allenare e si tornerà a pensare al campionato che riprenderà soltanto a metà gennaio. Le biancazzurre ripartiranno, allora, dalla tana amica per affrontare il Chievo. C’è tempo per pensare a quell’appuntamento anche perché prima, pensando ai primi impegni dell’anno nuovo, ci sarà la Coppa Italia a fare da antipasto con la sfida decisamente interessante contro la Sampdoria. Ma tornando al campionato la storia è ancora tutta da scrivere e questo l’Academy lo sa perfettamente. Là davanti comandano le big con la Lezio che cerca di tenere a distanza il Napoli. Ma anche la Ternana, il Cesena e il Cittadella che seguono a breve distanza. Subito dopo spunta la Academy che di punti dalla vetta ne ha diversi di distacco, undici per la precisione, ma che spera di potersi guadagnare un posto importante nei quartieri nobili della classifica. Perché la fino di questo 2022 possa essere di buon aspicio pensando all’anno che sta per arrivare carico di tante soddisfazioni.

Classifica: Lazio 29; Napoli 27; Ternana, Cesena 26; Cittadella 25; Chievo 23; Brescia, San Marino 18; Hellas Verona 16; Ravenna 14; Arezzo 12; Tavagnacco 11; Sassari Torres 9; Trento, Genoa 8. Prossimo turno: Ternana-Cittadella, Arezzo-Napoli, Brescia-Tavagnacco, Hellas Verona-Genoa, Lazio-Cesena, Ravenna-Trento, San Marino Academy-Chievo, Sassari Torres-Apulia Trani.