L’Academy vola fino in Sardegna a caccia del bottino pieno

Trasferta sarda per le ragazze della San Marino Academy che questa mattina (calcio d’inizio alle 10.30) affronteranno il Cus Cagliari. Una gara alla portata della formazione della Repubblica che lo scorso turno è stata fermata sul più bello contro il Corticella. Infatti, quel match che le biancazzurre stavano conducendo, è stato fermato per un problema all’impianto di illuminazione. In attesa di sapere quando e come si procederà, oggi l’Academy punta al bottino pieno contro la penultima della classe per cercare di scalare qualche altra posizione in classifica.

Futsal A2 femminile. Girone A (20ª giornata): Cus Cagliari-San Marino Academy, Bagnolo-Hurricane, Cus Milano-Infinity, L84-Pero. A riposo la Polisportiva 1980. Ieri: JasnagoraSantu Predu 3-0, Corticella-Mediterranea 0-4.

Classifica: Pero 42; L84 40; Mediterranea 38; Jasnagora 34; Infinity 31; Polisportiva 1980 25; San Marino Academy 24; Corticella 17; Cus Milano 16; Hurricane 15; Bagnolo 13; Cus Cagliari 12; Santu Predu 9.