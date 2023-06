L’album di Spalletti Rimini incorona il tecnico

di Donatella Filippi

È Luciano Spalletti il protagonista della terza e ultima giornata della quarta edizione di ‘The coach experience’ che, proprio come lo scorso anno, ha fatto tappa nei padiglioni della Fiera di Rimini. Il tecnico toscano, campione d’Italia con il Napoli, è stato premiato ieri in Riviera dall’associazione italiana allenatori di calcio organizzatrice della kermesse con la Figurina d’oro Panini. Un concorso social riservato agli allenatori della serie A, messi a confronto in un tabellone tennistico a eliminazione diretta, determinata dai voti via web degli appassionati. Il vincitore 2023 è stato, neanche a dirlo, Spalletti che ha battuto Mourinho in semifinale e Sarri in finale. Il tecnico campione d’Italia ieri era a Rimini per l’occasione, la prima dopo la fine del campionato e del legame con il Napoli. Impossibile non parlare di Champions League nel giorno della finale tra Manchester City e Inter.

"Un pizzico di rammarico c’è perché potevamo arrivarci noi a Istanbul – ci ripensa Spalletti – ma bisognerebbe analizzare cos’è successo. Ci sono andate diverse cose di traverso. Lo si accetta con tranquillità e si spera che il Napoli possa arrivarci in futuro". Di premi nelle ultime settimane l’allenatore toscano ne ha ritirati a non finire. Ma l’emozione è sempre la stessa. "Ringrazio per questo premio – dice nei padiglioni della Fiera – Ogni bambino che ama il calcio poi sogna di vincere il suo campionato andando a completare l’album delle figurine Panini. Io da bambino li ho vinti tutti i miei campionati perché gli album completati li conservo ancora tutti su una mensola. Ero uno di quelli che alla sera andava a letto e non dormiva con il pensiero di trovare la figurina mancante". Nella tre giorni riminese riservata agli allenatori ieri gli occhi sono stati tutti puntati su Spalletti, ma il tecnico toscano non è stato l’unico big di spicco dell’evento. In cattedra sono saliti anche Filippo Inzaghi, Serse Cosmi, Eusebio Di Francesco, Andrea Stramaccioni, Davide Nicola, Patrizia Panico.

Lezioni teoriche e pratiche. Ma anche numerose tavole rotonde con la partecipazione del presidente della Lega dilettanti, Giancarlo Abete e anche Antonio Conte in collegamento. Sui banchi centinaia di allenatori per tre giorni di formazione che, come sempre, non hanno deluso le aspettative dei mister arrivati alla Fiera di Rimini.