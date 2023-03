L’Alcolic Team rialza la testa

Interrompendo una striscia di sconfitte che aveva toccato quota 7, l’Alcolic Team Riccione torna a sorridere grazie al successo ottenuto sull’Anonima Freccette Cesenatico (5-4 lo score nella Perla). In questa terza giornata di ritorno della sere A, fase regionale, il Talk of the Town supera comodamente il Wacky Darts Santarcangelo (7-2 il risultato) e resta in vetta alla graduatoria a braccetto con quel Number Ten Bologna che non ha problemi per sbarazzarsi del Seahorses Cesena (8-1 il finale). Negli altri incontri il Darts de Gass inchioda a Bologna il Dragon (3-6) e i New Warriors di Borghi sempre a Bologna si prendono lo ‘scalpo’ di The Irish Times (2-7). Classifica: Number Ten e Talk of the Town 22, New Warriors e Geval Darts 18, Wacky Darts 16, Dragon 12, Darts de Gass e Alcolic Team 10, Anonima Freccette e Cesena 6, The Irish Times 0. Domani sera sono in calendario New Warriors-Talk of the Town e Darts de Gass-Alcolic Team. A riposo il Wacky Darts.