L’Alessandria cambia Mister Lauro ai saluti

La Carrarese conferma Dal Canto, l’Alessandria si separa da Lauro. Continua il valzer degli allenatori. In fin dei conti questo è il loro momento, prima di buttarsi sul mercato dei giocatori. Un altro anno di contratto per il tecnico veneto che nella stagione che si è appena conclusa è riuscito a portare la Carrarese nel lotto delle big del girone. Non prosegue l’avventura dell’ex giocatore del Cesena, invece, ad Alessandria dove il tecnico, entrato in corsa, ha portato i ’grigi’ alla salvezza. Proprio come il Rimini, sono ancora tante le società che stanno valutando diversi profili di allenatori a cui affidarsi per il prossimo campionato. Il mercato dei mister è già in fermento, naturalmente aspettando di conoscere quale sarà quello che porterà la sua squadra in serie B. C’è ancora un posto a disposizione e sono rimaste in quattro a contenderselo.