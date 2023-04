L’Ancona esonera mister Colavitto, ecco Donadel

Dal quarto al settimo posto in un batter di ciglia con soli due punti conquistati nelle ultime cinque partite. Il momento no dell’Ancona è costato la manchina a Gianluca Colavitto. Nella giornata di ieri il club marchigiano, a pochi giorni dalla gara casalinga di sabato contro il Rimini, ha esonerato il tecnico. Ancora manca l’ufficialità, ma il posto di Colavitto in panchina dovrebbe prenderlo l’ex giocatore della Fiorentina, Marco Donadel, che pare aver vinto il ballottaggio con l’ex tecnico del Siena, ma anche ex giocatore del Rimini, Massimiliano Maddaloni. Per Donadel, 40 anni da compiere tra dieci giorni, quella sulla panchina dell’Ancona sarebbe la prima esperienza da primo allenatore di una prima squadra, dopo le esperienze nel settore giovanile della Fiorenzuola e come collaboratore, in ‘viola’, di Prandelli e Iachini.