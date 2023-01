Landi ci ha preso gusto "Rimini batterà altre big"

Era atteso come un temporale in un periodo di siccità, quell’acuto della Rinascita contro una grande di questo girone Rosso di basket A2. Sì, perché prima di domenica le 6 vittorie dei biancorossi avevano sempre preso corpo contro avversarie collocate nella parte destra della classifica, diciamo dal settimoottavo posto in giù. Stavolta, invece, a finire dietro è stata addirittura la prima della classe, quella Tramec Cento che si spartiva la leadership con Forlì e Pistoia, una squadra che, il ‘dettaglio’ è rilevante, si era affacciata al Flaminio esibendo una striscia di 6 successi consecutivi, chiaro segnale di salute. L’Rbr, al contrario, veniva da un derby – quello di Forlì – neppure mordicchiato. "Questa è davvero una vittoria importante – è Aristide Landi (nella foto) che parla –. Siamo stati bravi a rimanere tutti sul ‘pezzo’, a non perdere mai la concentrazione. Sono convinto che se l’atteggiamento è questo, possiamo fare lo sgambetto anche ad altre big di questo girone. E Cento, meglio ribadirlo, è una signora squadra, con tanti cestisti che si conoscono, che giocano bene insieme".

Nell’87-80 sulla Tramec si è avvertita, nitida, pure l’impronta di Landi, che ha spalmato i suoi 13 punti – high-score con RivieraBanca – in tutti e quattro i periodi di gioco. Ha tirato male dal campo, la 29enne ala forte che si è aggregata al gruppo nell’ultima decade di novembre, perchè 29 è una statistica arida. Ma i suoi pochi canestri hanno avuto un elevato peso specifico, così come ha inciso quell’89 messo a segno a cronometro fermo. "Sto cercando di non avvilirmi per il fatto di non fare canestro, anche perché sono certo che riuscirò a sbloccarmi – resta tranquillo Landi, che in maglia RivieraBanca viaggia a 7.9 punti in 16’ con il 47% da due e il 26% da tre –. Intanto faccio altre cose che possono servire alla squadra, provo a rendermi utile con un rimbalzo, un recupero, con la difesa". Va inoltre detto che in un’annata che vede la Rinascita marciare con una percentuale-vittorie inferiore al 50% (7-9 il record, che vale comunque un prezioso nono posto in solitudine), Aristide è in controtendenza, poiché il suo bilancio personale a Rimini è 5-3. "Mi fa piacere, assolutamente – ammette il numero 35 di casacca –. Comunque ci stiamo allenando bene, questo ci fa essere più pronti per le partite. A proposito: domenica andiamo a Ferrara, una gara fondamentale per noi", è sul prossimo obiettivo il lungo.

alb. cresc.