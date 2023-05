Lanotte non è più il ds dell’Academy

La stagione non si è ancora conclusa, ma in casa San Marino Academy iniziano già i primi movimenti di ‘mercato’. La società sammarinese, infatti, ha annunciato che Francesca Lanotte non ricoprirà più il ruolo di direttore sportivo della

prima squadra e di dirigente di riferimento della Primavera 1. La società "desidera ringraziare Lanotte per il contributo offerto – fanno sapere dalla Federcalcio di San Marino – nella costruzione e nella gestione delle due squadre in questa stagione, augurandole il meglio per il prosieguo della sua carriera". E ora l’Academy è già pronta a guardare avanti, a caccia dei un nuovo direttore sportivo. "Nei prossimi giorni – fanno sapere dal Titano – verrà comunicato il nome del nuovo direttore sportivo". Questo senza mettere in secondo piano, seppur con la salvezza già ampiamente in tasca, questo finale di stagione.