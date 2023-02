L’anticipo in Toscana tra Siena e Recanatese finisce con un pareggio

Tutti in campo alle 14.30 nel girone B oggi, come mai era successo in questa stagione. Fatta eccezione, naturalmente, per Siena e Recanatese che si sono affrontate ieri. E’ finita con un pareggi (1-1) e tutto è successo nella ripresa. A Meli del Siena risponde Carpani un quarto d’ora più tardi.

Serie C. Girone B (29ª giornata, ore 14,30): Alessandria-Vis Pesaro, Ancona-Entella, Fermana-Rimini, Fiorenzuola-Cesena, Imolese-Gubbio, Montevarchi-Lucchese, Olbia-Torres, Pontedera-San Donato Tavarnelle, Reggiana-Carrarese. Ieri: Siena-Recanatese 1-1.

Classifica: Reggiana 64; Cesena 57; Entella 56; Ancona 49; Carrarese 45; Gubbio 44; Pontedera, Siena 42; Lucchese 39; Rimini 38; Fiorenzuola 37; Fermana 36; Torres, Recanatese 33; Vis Pesaro 29; San Donato Tavarnelle 27; Alessandria, Olbia 25; Imolese 20; Montevarchi 19.