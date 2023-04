L’Ap Titano è appagata Osimo fa suo il match

Auximum Osimo

65

Ap Titano

58

AUXIMUM OSIMO: Loretani, Carancini, D. Carletti 3, Vignoni 2, Armento 13, Belli 9, E. Graciotti 17, Barletta 2, R. Graciotti 11, Pierucci 8. All.: R. Carletti.

EA AP TITANO: Borello, Palmieri 3, Gamberini 15, Macina 14, Frattarelli 11, Raschi 6, Riccardi, Zanotti 1, Pasolini 8, Lettoli. All.: Rossini.

Arbitri: Bianchini e Pepe.

Parziali: 16-10, 32-27, 46-44.

Con l’obiettivo già centrato una settimana prima, con tanto di festeggiamenti sul campo a celebrare l’ammissione alla C Unica per la stagione 2324, l’Ap Titano scende a Osimo con le motivazioni non proprio al top e finisce per lasciare semaforo verde ai padroni di casa dell’Auximum. Sin dall’avvio si capisce che non è una gran giornata per l’albiceleste, che nei primi 10’ si limita a imbucare 10 punti, a dimostrazione di un’asfissia offensiva non da poco. Nel secondo e nel terzo periodo, pur non incendiando il canestro, San Marino si scuote, tanto da affacciarsi sul -2 alla penultima sirena. Ma nell’ultimo spicchio di gara Osimo riallunga, sfruttando pure i ripetuti errori dell’Ap Titano dalla lunetta.