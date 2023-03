L’Ap Titano gioca d’anticipo: a Perugia per vendicare l’andata

Il campionato di basket C Silver, girone gestito dal comitato Fip dell’Umbria, in questo weekend sarebbe fermo, ma Perugia e Ap Titano hanno deciso di anticipare di una settimana il loro match, partita che si svolgerà dunque quest’oggi, nel tardo pomeriggio, nel capoluogo umbro (palla a due alle 18.30, fischiano Caporalini e Corradini). Un’avversaria che porta alla mente brutti ricordi per l’albiceleste, che nel confronto di andata disputato lo scorso 12 novembre cadde all’overtime sulle tavole amiche dello Sport Domus (74-75 lo score dopo 45’, titani a ‘fare’ la gara nei primi tre quarti, per smarrirsi poi nell’ultimo periodo).

Un risultato che non deve comunque sorprendere, poiché Perugia alla fine di punti ne ha raggranellati 26, appena due in meno rispetto al bottino messo assieme dai sammarinesi. "Questa settimana abbiamo lavorato bene, nel gruppo c’è tanta voglia di rivincita", assicura il coach dell’Ap Titano, Stefano Rossini, che sarà sempre privo di Borello e, soprattutto, Dini.