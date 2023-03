L’Ap Titano inciampa Ritorno amaro da Pesaro dopo un supplementare

Basket Giovane

74

ap titano

69

BASKET GIOVANE PESARO: Ceccarelli, Rossi, Barilari, Bonazzoli 4, Santinelli 19, Leo, Ricci 4, Pagnini 6, Rolfini 2, Uranga 26, Lorenzi 13. All.: Donati.

EA AP TITANO: Palmieri 16, Macina 4, Riccardi, Fusco 17, Gamberini 8; Frattarelli, Raschi 11, Zanotti 2, Pasolini 11, Borello. All.: Rossini.

Arbitri: Antonelli e Pepe.

Parziali: 14-23, 39-32, 54-59, 66-66

Sconfitta davvero amara, per l’Ap Titano, sul campo del Basket Giovane Pesaro, a Villa Fastiggi. Al termine di una partita che procede a strappi (San Marino decisamente bene nel primo e nel terzo quarto, marchigiani più concreti negli altri due periodi di gioco), le squadre si ritrovano a braccetto alla sirena (dell’argentino Uranga, a 1’ dalla fine, la tripla che vale il 66 pari, quindi non segna più nessuno). Overtime, dunque. Palmieri, con una conclusione dall’arco, regala l’ultimo vantaggio all’albiceleste (68-69 sul tabellone luminoso): peccato, però, che la bomba del play-guardia sia l’unico canestro realizzato dai sammarinesi in tutto il corso del supplementare.