L’Ap Titano non sbaglia, missione compiuta La vittoria sul Fratta Umbertide vale la C Unica

Alla sirena non ci sono stati i 52 punti di scarto dell’andata, ma non importa davvero nulla. L’Ap Titano ha regolato (89-57 lo score impresso sul tabellone luminoso) anche nel match di ritorno il Fratta Umbertide, squadra in chiara e prolungata difficoltà, e con questo successo l’albiceleste è matematicamente certa di finire tra le prime 6 in questo girone umbro marchigiano di C Silver, piazzamento che è sinonimo di ammissione alla serie C Unica nella prossima stagione. Obiettivo centrato, dunque, per il gruppo allenato da Stefano Rossini, che nel tardo pomeriggio di ieri, nell’impianto di Acquaviva, non poteva oggettivamente esimersi dal raccogliere i due punti contro un’avversaria che ha staccato la ‘spina’ da tempo (32-12 il parziale al 10’). Per Raschi (foto) e compagni un record di 17-8, con una buona continuità di rendimento. Ora restano da disputare solamente tre gare (a Osimo, in casa con Falconara, a Spoleto), dopo di che scatterà il ‘rompete le righe’. Tre partite che i Titani potranno affrontare a cuor leggero. Leggerissimo.