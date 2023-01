L’Ap Titano scende a Falconara e i due punti sono nel mirino

Lasciata alle spalle la lunga pausa per le festività natalizie, anche nel campionato di basket C Silver, girone gestito dal comitato Fip dell’Umbria, è finalmente tempo di tornare a giocare. Il torneo celebra la giornata numero 14, penultima di andata, e l’Ap Titano viene chiamata in causa oggi a Falconara, nel tardo pomeriggio, contro la Robur (palla a due alle 19, fischiano Matteo Bonfigli e Alessandra Ricci). Un’avversaria non impossibile, almeno a dar retta a quello che racconta la classifica (8-4 il record del San Marino, che ha già messo a segno ben quattro colpi lontano dall’antica repubblica della libertà, 5-7 il bilancio dei marchigiani, fin qui trafitti a domicilio da Fossombrone, Perugia e Urbania, mentre le vittorie interne sono tre). "Adesso ci aspettano quattro mesi quasi filati, tireremo dritti fino a inizio maggio, quando terminerà la prima fase – attacca il coach dell’albiceleste, Stefano Rossini –. Un periodo da affrontare a testa bassa, cercando di mettere quanto più fieno in cascina", suggerisce il tecnico, che deve mettere in conto qualche acciacco del veterano Raschi, classe ‘79. Nulla che possa comunque impedirgli di scendere in campo sul parquet di Falconara. Rimanendo in tema di infermeria, il giovane Borello è sul viale del pieno recupero. "Siamo una squadra che può risultare efficiente ed essere al tempo stesso divertente, così come siamo in grado di riversare in partita la dovuta intensità, in tutte e due le metà campo – è sempre lo ‘skipper’ dell’Ap Titano che parla –. I ragazzi stanno bene assieme, a nessuno la palestra pesa. Ovviamente qualcosa può anche andare storto, però questo gruppo riesce sempre a ricompattarsi, pregio non da poco", osserva Stefano Rossini.