L’Ap Titano si sbarazza di Gualdo e centra il terzo successo di fila

ap titano

66

gualdo tadino

51

EA AP TITANO: Palmieri 6, Macina 8, Fusco 10, Dini 8, Gamberini 21; Frattarelli 5, Raschi 4, Zanotti 4, Guida, Lettoli, Borello ne. All.: Rossini.

GUALDO TADINO: Rossi, Cola 4, Monacelli 14, De Angelis 12, Argalia 5, Gramaccia 4, Hanelli 12, Moriconi, Ardenti, Toppi, Ferri, Marini ne. All.: Paleco.

Arbitri: Lisotta e Caporalini.

Parziali: 20-12, 33-24, 52-34.

Terzo ‘sigillo’ di fila, per l’Ap Titano, che dopo aver sbancato alla grande Ascoli e vinto in scioltezza con Tolentino una settimana fa, nel pomeriggio di ieri, sempre sulle tavole amiche dello Sport Domus, si è sbarazzata di Gualdo Tadino. Due punti che fanno lievitare il bottino dell’albiceleste a quota 26 (13-5 il record), con il gruppo allenato da Stefano Rossini che conferma il suo terzo posto in questo girone di basket C Silver gestito dal comitato Fip dell’Umbria. Nell’impianto di Serravalle è la difesa dei padroni di casa a fare tutta la differenza del mondo. Una ‘uomo’ aggressiva, attenta, che concede veramente le briciole agli avversari, capaci di rendere meno pesante il passivo solamente nelle battute conclusive dell’incontro, quando i Titani, comprensibilmente, tirano un po’ i remi in barca. Dietro Gualdo si affida invece a una zona 2-3 per tutti e 40 i minuti di gioco, ‘ragnatela’ che alla fine qualche risultato lo regala. Sin dall’avvio, sulla spinta del solito Gamberini, irresistibile nel ‘pitturato’, l’Ap Tiano vola sul 17-7, quindi sostanzialmente controlla quel margine, in un secondo periodo interlocutorio. La spallata decisiva si materializza poi nella ripresa, in un terzo quarto da 19-10. E tra i protagonisti dell’allungo c’è nuovamente il 33enne lungo riminese, coadiuvato da Zanotti. Sul 60-40, con 3’ sul cronometro, il massimo vantaggio, per un successo davvero tranquillo, comodo. Sabato prossimo la squadra sammarinese si esibirà in trasferta, con il calendario che la chiamerà in causa a Fossombrone. Febbraio si chiuderà poi con il confronto casalingo con Recanati, match in programma domenica 25. Nel primo weekend di marzo il campionato di C Silver rimarrà fermo, quindi via alla lunga volata per dare un volto definitivo alla classifica.