Lasersoft e Riviera, si parte

Parte oggi la stagione del volley di B2 femminile, con Lasersoft Riccione e Riviera Volley Rimini a debuttare in trasferta. La Lasersoft comincia da Massalombarda (inizio ore 17.30). "Inizia finalmente il nostro campionato – dice il viceallenatore riccionese Angelo Musumeci (nella foto) –. Andiamo a Massa nella tana di una squadra neopromossa ma non da sottovalutare. Sarà un anno complicato per tutti, con le squadre che sono tutte organizzate e pronte a dare battaglia. Noi dovremo lavorare per ottenere il massimo senza paura. Abbiamo lavorato bene in preparazione, un mese importante. Nella rosa ci sono elementi nuovi che hanno dato lustro ma anche equilibrio alla squadra. Le ragazze sono molto cariche. Il campionato darà le prime risposte, il gruppo ha voglia di dimostrare tanto". Comincia oggi anche il campionato del Riviera Volley Rimini, atteso alla trasferta di Porto San Giorgio (ore 16.30). Le riminesi avranno poi sabato 14 Montesilvano, mentre Riccione ospiterà lo stesso giorno Collemarino.