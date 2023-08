Lasersoft Riccione, al centro c’è Spadoni

Gran colpo della Lasersoft Riccione, che chiude il roster della prossima B2 femminile con Sofia Spadoni, rinforzo importante nel reparto centrali. Spadoni, 27enne di Urbino, va ad aggiungersi alle compagne di ruolo già confermate: Valentina Gugnali e Alice Ricci. Nel suo percorso sportivo diverse stagioni di B1: da Pesaro a Pinerolo, passando per Settimo Torinese, Chieti, Castelbellino e con San Giovanni in Marignano fino alla A2. Una giocatrice con grande determinazione e ambizione a disposizione di coach Piraccini per questa annata agonistica. "Ho scelto con entusiasmo di entrare a far parte della famiglia del Riccione Volley – spiega Spadoni – Ho sentito parlare molto bene della società sia per il modo di lavorare in palestra che per la serenità dell’ambiente. Ritrovo con molto piacere Valeria Tallevi e Valentina Gugnali, con le quali ho condiviso una stagione a San Giovanni in Marignano. Ho bellissimi ricordi con loro per i momenti passati assieme. Sono certa che con il duro lavoro, ma anche con il sorriso, riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni".