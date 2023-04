L’Atalanta batte il Cesena e vince il ‘Pecci’

Sei giorni di gare e alla fine ad alzare il trofeo al cielo è l’Atalanta. Il club bergamasco si aggiudica la 40esima edizione del torneo ’Daniele Pecci’, 12esimo memorial Ferruccio Giovanardi, torneo internazionale giovanile dedicato alla categoria Giovanissimi. L’Atalanta nella finalissima giocata ieri allo stadio ’Nanni’ di Bellaria ha battuto i romagnoli del Cesena.

I lombardi avevano raggiunto la finale battendo il Torino, mentre i bianconeri si erano imposti di misura sul Parma. Parma che ai quarti aveva interrotto l’avventura al Pecci dei giovani biancorossi del Rimini (foto). Quattro gol degli emiliani alla vigilia di Pasqua. Il percorso dei Giovanissimi della San Marino Academy, invece, si era fermato alla fase a gironi della competizione, dopo una vittoria e due sconfitte. Come da tradizione, il torneo bellariese si è dimostrato ancora una volta punto di riferimento per il movimento calcistico italiano a livello giovanile. Nella sua storia lunga 40 anni sono stati tanti i talenti che hanno calcato l’erba degli impianti sportivi di Bellaria Igea Marina. Solo per citarne alcuni, il bellariese Mattia Zaccagni, che tanto bene sta facendo con la maglia della Lazio, Gianluca Scamacca, all’epoca capocannoniere della rassegna bellariese, o Emanuel Vignato, talento del Bologna e dell’Under 21, nominato miglior giocatore del Pecci nel 2014.