Laverone, futuro incerto

Anche il derby in casa Rimini è servito per ulteriori valutazioni di mercato. Da qui alla fine del mese ci si aspettano almeno un altro paio di operazioni, in entrata e in uscita, da parte dei biancorossi. Resta ancora tutta da decifrare la situazione dell’ex capitano Laverone che continua a non essere al centro del progetto, almeno sul campo. Per lui solo una manciata di minuti in campo a Cesena, e nemmeno troppo brillanti. Lo stesso vale per Sereni. Anche l’esterno nel derby del Manuzzi ha avuto pochi minuti per mettersi in mostra, cosa che ormai accade da diversi mesi. L’ex Ancona, sul quale il club di piazzale del Popolo aveva puntato non poco la scorsa estate, potrebbe decidere di cambiare aria. Da questo punto di vista ha il suo peso anche l’arrivo di Mattia Rossetti. Là davanti la concorrenza inizia davvero a essere troppa.