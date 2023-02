Laverone pennella che è un piacere, Pasa c’è

Zaccagno 6,5. La prima vera parata arriva nel recupero. Perché i grigi si buttano avanti, ma mordono poco. Quei guanti usati sul tiro di Gazoul valgono tanto.

Laverone 6,5. Più di un cross pesante. Ne approfitta subito Delcarro che ringrazia. Poi abnegazione e sofferenza.

Panelli 6,5. Non è disposto a concedere niente. Nemmeno un fallo laterale. Con coraggio va a tappare ogni buco.

Allievi 6,5. Ha mestiere e concretezza. Usa entrambi a dovere e i risultati si vedono.

Regini 6. Ci mette un po’ a prendere le misure a Lamesta, cliente complicato. Arranca ma si arrangia nel momento più difficile. Poi si mette in sesto.

Delcarro 7. Va a prendere quel pallone lassù dove nessuno arriva. E lo spedisce nel posto giusto. Torna al gol e il Rimini torna a vincere. Peccato per quell’infortunio che ha chiuso il suo match prima dell’intervallo (38’ st Biondi 6. Prova a metterci pepe e ci riesce a volte sì, a volte no).

Pasa 6,5. Fino a quando ne ha sa far girare la squadra. Ma con il passare dei minuti cala di intensità e ritmo (23’ st Tanasa 6. Sbaglia subito qualcosa di troppo, poi si assesta).

Matteo Rossetti 6,5. Quarantacinque minuti di sostanza e di rottura. Ci mette i muscoli e la strada agli avversari riesce a sbarrarla spesso (1’ st Tonelli 6. Non troppa qualità, ma non si sottrae al lavoro duro).

Mattia Rossetti 6. Ha il coraggio di cercare sempre la giocata. Con quell’insistenza che se non diventa eccessiva, ci sta (16’ st Gabbianelli 6,5. Sa stringere i denti, questo ormai lo si sa. Non lo spaventa il lavoro sporco ed è utilissimo quando si deve far prendere alla difesa una boccata d’ossigeno).

Vano 6. Nella prima mezz’ora si fa largo tra le maglie dei divensori avversari. Intenso e sfacciato. Poi demorde (16’ st Mencagli 6. Lotta, lotta, lotta).

Santini 5,5. Pesa quell’errore dal dischetto che avrebbe permesso al Rimini di respingere gli attacchi avversari con maggiore tranquillità. Un errore che gli si perdona, però. Perché è il primo ad attaccare, ma anche il primo a difendere quando occorre stringere i denti.