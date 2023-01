Laverone pensa al suo futuro e Vano deve ancora dimostrare

È un mercato che sta iniziando a carburare quello della serie C. E’ un mercato nel quale anche in Piazzale del Popolo sono attesi diversi movimenti. Perché quello invernale è un po’ il momento in cui c’è la riscossa degli scontenti. E il Rimini non fa eccezione. Il club del presidente Alfredo Rota sta lavorando per aggiustare la rosa, dopo un girone d’andata più che soddisfacente, ma anche caratterizzato da alti e bassi. Basta ricordare il percorso dei biancorossi nella prima parte di campionato per capire chi, in quella rosa costruita la scorsa estate, non ci sta poi così tanto comodo. E’ il caso di Sereni che nella manovra di mister Gaburro non c’è entrato mai fino in fondo. E’ il caso di Laverone che, dopo una partenza con il piede sull’acceleratore, ha perso l’entusiasmo dei giorni migliori. E, cammin facendo, anche la fascia di capitano passata sul braccio di Gabbianelli nell’ultima partita casalinga contro il San Donato Tavarnelle. Sarebbe anche il caso di Vano che, seppur non facendo mai mancare il proprio contributo alla causa, in biancorosso non ha ancora trovato la marcia giusta per far vedere quello che è capace di fare. Ma difficilmente l’attaccante romano, di proprietà del Perugia, lascerà la Romagna. Con la valigia in mano, poi, c’è anche qualche giovane che a Rimini non ha trovato spazio. De Rinaldis in primis e poi Eyango. Alle partenze faranno seguito gli arrivi. Per il momento sono due le mosse compiute dal club. Una in uscita e una in entrata con Lo Duca passato allo United Riccione in prestito e con l’arrivo in biancorossi dell’attaccante Rossetti. Il Rimini si muove in fretta, ma non è l’unico.

La Reggiana fa sul serio e ieri ha annunciato l’ingaggio di Christian Capone, attaccante esterno sinistro che arriva in prestito dall’ Atalanta, via Sudtirol dove ha giocato sin qui, fino a fine stagione. La Carrarese si è assicurata a titolo definitivo l’ingaggio del centrocampista Kleis Bozhanaj, già in Toscana nel girone d’andata. La Fermana saluta Yassine Diouane passato al Roma City in serie D, mentre il Siena ha risolto il contratto con il difensore Riccardo Farcas. L’Olbia ha ingaggiato dal Sangiuliano City il portiere partenopeo Alex Sposito.