Lavoro differenziato per Delcarro e Vano

Ufficiale il rinvio dei playoff, ufficiale la nuova tabella di marcia di avvicinamento agli spareggi del Rimini. Oggi Marco Gaburro ha concesso un giorno di riposo ai suoi che torneranno in campo domani e non si fermeranno più fino a giovedì della prossima settimana. Allenamenti a ripetizione per i biancorossi che hanno due settimane di tempo per preparare il primo round dei playoff. Senza però conoscere ancora il nome dell’avversario da battere per continuare l’avventura agli spareggi. E per farlo il Rimini, Gubbio o Pontedera che sia, dovrà solo vincere. Un unico risultato a disposizione per passare al secondo turno che, eventualmente, i romagnoli giocheranno sempre lontano da casa. Intanto, ieri tutti presenti sul sintetico del ‘Romeo Neri’, ma hanno svolto un lavoro personalizzato Delcarro, Vano, Tofanari e Haveri.