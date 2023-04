Le biancazzurre danno la caccia ai playoff in casa dell’Infinity

Settimana cruciale per le ragazze del futsal della San Marino Academy, che oggi affrontano l’Infinity in uno scontro diretto dall’enorme peso specifico nella corsa alla post season. Grazie alle roboanti vittorie con Cus Milano e Corticella, infatti, Lanzarotti e compagne si sono portate a ridosso di quella zona play-off delimitata proprio dall’Infinity. E sono solo tre i punti che dividono le due squadre in classifica con le biancazzurre che all’andata erano state capaci di fare malissimo alle avversarie. Un match, insomma, da non perdersi. Per nessun motivo al mondo.

Futsal A2 femminile. Girone A (24ª giornata): Cus Milano-Mediterranea, Santu Predu-Hurricane, Jasnagora-Pero, Cus Cagliari-L84, Bagnolo-Polisportiva 1980, Infinity-San Marino Academy. A riposo il Corticella.

Classifica: Pero 50; Mediterranea, L84 45; Jasnagora 44; Infinity 37; San Marino Academy 34; Polisportiva 1980 29; Hurricane 22; Cus Milano, Bagnolo, Corticella 20; Cus Cagliari 13; Santu Predu 9.