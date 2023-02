Le biancazzurre della Perla Verde partono con il piede giusto

La prima giornata della seconda fase del campionato è dolce per le Under 15 della Femminile Riccione che non hanno lasciato scampo alla Reggiana davanti al pubblico amico (8-0). Un successo decisamente firmato da Giustini, autrice di cinque reti. Poi a bersaglio ci sono andate anche Martini, Padovani e Urbinati. Non altrettanto felice il debutto delle Under 15 del Rimini che hanno lasciato tutto il bottino sul campo del quotato Bologna (10-2). Di Dellarosa e Ferraro le reti messe a segno dalle biancorosse. La prima giornata ha segnato anche i successi di Sassuolo e Rapid Viadana che, insieme al Riccione, comandano la classifica a quota tre punti.

Under 15 seconda fase. Girone B (1ª giornata): Femminile Riccione-Reggiana 8-0, Bologna-Rimini 10-2, Sassuolo-United Romagna 4-1, Imolese-Rapid Viadana 1-3, Modena-Ravenna 0-0.

Classifica: Bologna, Femminile Riccione, Sassuolo, Rapid Viadana 3; Modena, Ravenna 1; Imolese, United Romagna, Rimini, Reggiana 0.