Le biancazzurre mettono il quinto posto nel mirino

Tornano alla palestra di Acquaviva questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 17) le ragazze della San Marino Academy per affrontare il Bagnolo. Partita da non sbagliare, in un fine settimana in cui si incroceranno le due metà contrapposte della graduatoria. Turno di riposo che tocca all’Infinity Futsal, quinta in classifica e prima squadra a precedere le Titane che – con due partite in meno rispetto alle venete – hanno l’obbligo di inseguire il successo. Il Bagnolo, di contro, non può certo considerarsi al sicuro.

Futsal A2 femminile. Girone A (21ª giornata): Santu Predu-Cus Milano-Hurricane-Jasnagora, Mediterranea-Cus Cagliari, Polisportiva 1980-L84, San Marino Academy-Bagnolo, Pero-Corticella. A riposo l’Infinity.

Classifica: Pero 43; Mediterranea, L84 41; Jasnagora 37; Infinity 34; San Marino Academy 27; Polisportiva 1980 25; Corticella 17; Cus Milano, Bagnolo 16; Hurricane 15; Cus Cagliari 12; Santu Predu 9.