Le giovani della Perla Verde vincono il derby con il Cesena

Ritorno in campo dopo la sosta anche per le formazioni Under 17 di casa nostra. Le ragazze della Femminile Riccione hanno vinto il derby casalingo contro il Cesena grazie alle reti realizzate da Rossi ed El Abassi. Alle bianconere cesenate non è bastata la rete di Dumitru. Le biancazzurre della Perla Verde, così, salgono a quota 29 in classifica a soli quattro passi dal Parma secondo della classe e a cinque dalla capolista Cesena. Chiude la graduatoria il Modena che sin qui di punti ne ha messi insieme zero. Tredici, invece, quelli che sin qui hanno guadagnato le altre romagnole del gruppo, le giallorosse del Ravenna terz’ultime della classe insieme alla Reggiana.

Under 17 Girone A (16ª giornata): Ravenna-Sassuolo 3-2, Femminile Riccione-Cesena 2-1, Reggiana-Parma 0-2, Spal-Bologna 0-8. A riposo il Modena.

Classifica: Cesena 34; Parma 33; Sassuolo 30; Femminile Riccione 29; Bologna 28; Ravenna, Reggiana 13; Spal 8; Modena 0.